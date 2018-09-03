هجن النايفات والرئاسة في زعامة مهرجان ولي العهد للهجن في ثالث أيام التنشيطي الثاني

الطائف(صدى):

سجلت مؤسسة هجن النايفات حضوراً مميزاً وقوياً، خلال منافسات اليوم الثالث لأشواط التنشيطي الثاني بمهرجان ولي العهد للهجن، الذي تجري فعالياته على ميدان الهجن بمحافظة الطائف.

وتضمنت منافسات اليوم 45 شوطاً للفترتين الصباحية والمسائية، خصصت لفئة ” لقايا بكار ” مفتوح – عام، ومسافته 3 كلم ، تنافس المشاركون فيها على (5) أشواط مفتوحة، و(25) شوطاً عامة في الفترة الصباحية، وفي الفترة المسائية (10) أشواط مفتوحة، و(5) أشواط عامة، ورصدت للفائزين في سباقات اليوم جوائز وصل مجموع قيمتها إلى (1,290,000ريال) بمعدل 43 ألف ريال موزعة على أصحاب المراكز العشرة الأوائل من كل شوط في الاشواط العامة .

وسجلت البكرة ” الظبي ” لهجن الرئاسة، خلال منافسات اليوم في جميع الأشواط أسرع زمن وصول لخط النهاية، حيث وصلت خلال 4 دقائق و29 ثانية .

وحازت على المركز الأول في أشواط الفترة الصباحية كلاً من المطايا التالية:

– ” الناوية ” لهجن الرئاسة، شقراء لهجن النايفات، “رفحاء” لهجن النايفات، ” هدوء ” للشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ” الذيبة ” لهجن الرئاسة، ” مرواس ” لعلي بن راشد بن رايه، ” الهداره ” لفهيد بن بيشان العجمي، ” نوايد ” لعلي بن راشد بن رائه، ” اكتشاف ” لخالد بن فيصل بن شريم، ” المها ” لعلي بن راشد بن رايه، ” العملة ” لسالم حمد البابطين، ” هائله ” لفلاح محمد القحطاني، ” متعبة ” لعلي بن راشد بن رايه، “رهان” لسعيد بن مظفر العامري، ” غايه ” لسلطان بن سالم المري، ” الدكتورة ” لسعيد مظفر العامري، ” احتياط ” لفهد شعف الدوسري، ” قوة ” لسعيد خالد الهاجري، ” ليالي ” لماجد محمد حلفان المري، ” الحذره ” لعلي راشد بن رايه، ” الماهره ” لفيصل طالب شريم المري، ” شدايد ” لفيصل طالب بن شريم المري، ” جواهر ” لناجي سفر الرزق، ” مزون ” لفيصل طالب شريم المري، “مهاجره” لسعيد بن علي سعيد المري، ” صدمه ” لحشر بن ظفر الهاجري، “الفائزة ” لعلي طالب علي المري، ” الشبلة ” لخلف مبارك راشد الجافله، ” الناوية ” لعبد الهادي بن بشير المري، ” فتنة ” لحمد محمد بيشان العجمي .

فيما حققت المركز الأول لأشواط الفترة المسائية كلاً من المطايا التالية:

– ” سمحه ” لهجن النايفات، ” الظبي ” لهجن الرئاسة، ” هملولة ” لهجن الرئاسة، ” نيوم ” لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد، ” العزرة ” لهجن البشائر، ” تكريم ” لنادر بن فرج التبكي، ” غزلان ” لحمد بن بيشان العجمي، ” نوادر ” لبجاش جابر المري، ” التماس ” لحمد بن بيشان العجمي، ” الغزيل ” لحمد بن بيشان العجمي، ” شهلوله ” لهجن النايفات، ” شلوله ” لهجن النايفات، ” غارة ” لحسين بن سعد اليامي، ” شهلوله ” لهجن النايفات، ” سياسة ” لفيصل زعل فريج العنزي .

يشار إلى أنه تتواصل غداً، أشواط التنشيطي الثاني بمهرجان ولي العهد للهجن في يومها الرابع، بإقامة 45 شوطاً للفترتين الصباحية والمسائية، مخصصة لفئة لقايا ” قعدان ” ، مفتوح – عام ، ومسافته 3 كم، وبمجموع جوائز تقدر بـ (1,290,000ريال) ، بمعدل 43 ألف ريال موزعة على أصحاب المراكز العشرة الأوائل من كل شوط في الاشواط العامة .

يذكر أن مهرجان ولي العهد للهجن يهدف إلى تأصيل ثقافة الإبل في المجتمع السعودي ، إذ يعد موروث الإبل في الثقافة العربية أحد وأهم الواجهات الحضارية، فضلاً عن كونه ركيزة أساسية وركن في البناء الحضاري لأبناء الجزيرة العربية عامة والمملكة خاصة، فموروث الإبل في بلادنا له عمق تاريخي وأبعاد فكرية وتراثية، وقد جعلته الرؤية السعودية 2030 أحد عناصرها المنطلقة من ثوابت الدين والعقيدة، والمترسخة في عمق تراثنا، ليكون منطلقاً نحو آفاق جديدة.