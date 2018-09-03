بالفيديو.. أربعيني يحاول ذبح نفسه بسبب الإعانات المادية

تونس(صدى):

أقدم شخص تونسي من ذوي الاحتياجات الخاصة على محاولة الانتحار في الشارع بضرب نفسه بآلة حادة على الرقبة، أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية بالعاصمة تونس، احتجاجاً على عدم حصوله على إعانات مادية ومساعدات اجتماعية اعتاد تلقيها من الوزارة.

وتمكن المواطنين والحماية المدنية من إنقاذ الشخص ويدعى ” بشير الحامدي ” ، وهو في العقد الرابع من عمره، من محافظة جندوبة شمال البلاد، حيث تم إسعافه ونقله إلى أحد المستشفيات القريبة من مقر الوزارة لتلقي العلاج.

وعلقت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية على الواقعة قائلة إن هذا المواطن ” كثير التردد على مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية للانتفاع بالمساعدات المادية الظرفية والعينية ” ، مبينة أنه تابع للاتحاد الوطني للمكفوفين ” جمعية تعنى بالمكفوفين وضعاف البصر في تونس ” ، الذي يعاني من أزمة مالية منذ سنة 2016، وأن هذه المؤسسة غير تابعة للوزارة.