سكني ينهي قوائم الانتظار بإضافته لبنود جديدة

نايف السالم(صدى):

أنهى برنامج ” سكني ” ملف قوائم الانتظار، اليوم الإثنين، من خلال توفير خيارات متنوعة من قبل البرنامج للمستفيدين بجميع فئات المجتمع، تفتح الباب للمستفيدين الحصول على قرض عقاري (مدعوم) يوفر لهم الخيار السكني المناسب.

وأوضحت بيانات وزارة الإسكان، عن إمكانية الحصول على الخيار السكني المناسب للمواطن الجاهز من بين الخيارات المتنوعة المتاحة، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من الحلول السكنية الجديدة التي يوفرها موقع ” سكني ” .

وخصص” البرنامج ” ، الرابط الأتي: هنا لشراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، ورابط أخر هنا للبناء الذاتي.

وقدم ” سكني ” 5 خيارات سكنية وتمويلية، تشمل الوحدات السكنية الجاهزة، التي أطلقت منها وزارة الإسكان خلال العام الجاري نحو 5 آلاف فيلا ضمن 20 معرضًا للمعاينة والحجز في محافظات عدة.

وتم تسليم مجموعة منها في ” العيينة، الخبر، المبرز، صبيا، بيش، القنفذة ” ، لافتًا إلى أن الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين وتتنوع بين الفلل والشقق والتاون هاوس بمواصفات تمتاز بجودتها وضماناتها، وتتراوح أسعارها بين 250 ألفًا و750 ألف ريال.

وأطلقت ” الوزارة ” ، أكثر من 66 ألف وحدة ضمن 46 معرضًا، تركّزت في المدن ذات الكثافة السكانية، التي تشهد نسبة أعلى من الطلب على الدعم السكني.

وحظت ” المشاريع ” على نسبة حجوزات 45% حتى الآن، ومازالت الحجوزات متاحة، كما يوفر البرنامج القروض العقارية بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية، ويصل الدعم إلى 100% للفوائد لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال.

ويمكن لمن على قوائم الصندوق العقاري الاستفادة من خدمة تقديم موعد إصدار الرقم، والاستفادة من القرض لشراء وحدة جاهزة أو تحت الإنشاء أو البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضٍ أو تمويل القرض القائم لمن يمتلكون مسكن.

وكشف ” البرنامج ” ، أنه أصبح بإمكان الراغبين الاستفادة من هذين الخيارين وتسجيل طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية لـ ” سكني ” ، وإرفاق المستندات المطلوبة تمهيدًا لمراجعة طلباتهم والموافقة عليها.