للجنسين.. وظائف شاغرة في فنادق هيلتون بمكة وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة، عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء من السعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق في كل من مكة المكرمة، وجدة.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على المسميات التالية: وكيل الحجوزات / مكة المكرمة، موظف استقبال عدد وظيفتين/ جدة، سائق جدة، حارس أمن / جدة، مدير عمليات الولائم السيدات / جدة.

لمعرفة التفاصيل أضغط هنا .