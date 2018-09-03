كاتب لوزير التعليم: المقاصف المدرسية لا تراعي ظروف بعض الطلاب
علق الكاتب رواف السعين، اليوم الإثنين، على أسعار الأغذية والعصائر في المقاصف المدرسية، موجهًا رسالة لوزير التعليم.
وقال السعين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : معالي وزير التعليم.. اليوم اشترت طالبة فقيرة في فسحتها على أساس الكروسون بريال، والعصير بريال، والماء بريال، وهي لا تحمل غير 3 ريالات ففوجئت بأن الكروسون بـ3 ريالات، والعصير ب2 ريال، والماء بـ2 ريال.. فأخذت تبكي.
وأضاف : مدري كل مقصف له سعر، مدري تعرفون أن فيه أيتاماً، ترى الناس عندها ظروف.
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