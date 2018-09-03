كاتب لوزير التعليم: المقاصف المدرسية لا تراعي ظروف بعض الطلاب

علي القحطاني (صدى):

علق الكاتب رواف السعين، اليوم الإثنين، على أسعار الأغذية والعصائر في المقاصف المدرسية، موجهًا رسالة لوزير التعليم.

وقال السعين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : معالي وزير التعليم.. اليوم اشترت طالبة فقيرة في فسحتها على أساس الكروسون بريال، والعصير بريال، والماء بريال، وهي لا تحمل غير 3 ريالات ففوجئت بأن الكروسون بـ3 ريالات، والعصير ب2 ريال، والماء بـ2 ريال.. فأخذت تبكي.

وأضاف : مدري كل مقصف له سعر، مدري تعرفون أن فيه أيتاماً، ترى الناس عندها ظروف.