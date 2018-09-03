المقيرن: سنتخذ الإجراءات المناسبة لتغيير المسار الفني للفريق

نواف السالم(صدى):

أعلن نواف المقيرن، رئيس نادي الاتحاد، أنه سيتم اتخاذ كل ما هو مناسب وصالح لتغيير المسار الفني للفريق في الوقت المناسب مهما كلف الأمر.

وقال في سلسلة تغريدات له عبر ” تويتر ” : ” جمهور الاتحاد العزيز .. كما وعدناكم ومن باب اطلاعكم بآخر المستجدات.. لم أكن راضيًا عن أداء الفريق بدأ من مباراة السوبر انتهاء بمباراتنا مع نادي الشباب ” .

وأضاف : ” وعدتكم أنا وأعضاء مجلس الإدارة بالعمل الجاد وها نحن وفرنا كل أدوات العمل لكل فرد بالنادي وكما نحتفل بالفوز نتحمّل مسؤولية الخسارة. عملنا بكل جد واجتهاد الفترة الماضية على جميع الأصعدة المالية او الإدارية او الاستقطابات الفنية لإتحاد محترف ” .

و تابع : ” العمل يسير كما هو مخطط له ولكن اداء الفريق لم يكن بالصورة التي نتمناها او خططنا لها او استعدينا له مبكراً ” .

واختتم : ” سنقوم باتخاذ كل ماهو مناسب وصالح لتغيير المسار الفني في الوقت المناسب مهما كلّف الامر. وتمت مراجعة كل النقاط الفنية مع الجهاز الفني و الإداري لكرة القدم . نطمح دائماً للأفضل و القادم أفضل بإذن الله و بدعمكم الغير مستغرب يا جمهور الاتحاد ” .