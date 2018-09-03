صدارة: وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة بالجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة صدارة للكيميائيات، اليوم الإثنين، عن توافر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” عدد وظيفتين مهندس تشغيل عمليات، مشغل وحدة التحكم، ممثل المشتريات ” .

ولفتت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط الأتي:

https://career5.successfactors.eu/career?