صدارة: وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة بالجبيل
كشفت شركة صدارة للكيميائيات، اليوم الإثنين، عن توافر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.
وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” عدد وظيفتين مهندس تشغيل عمليات، مشغل وحدة التحكم، ممثل المشتريات ” .
ولفتت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط الأتي:
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