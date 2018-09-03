النهدي الطبية: وظائف شاغرة للجنسين بـ3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة النهدي الطبيّة، اليوم الإثنين، عن توافّر عدد من الوظائف للرجال والسيدات من حمَلة الدرجة الجامعية، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ” الرياض، وجدة، والقصيم ” .

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم مُتاح عبر بدءًا من اليوم ومستمر حتى تاريخ 3 ديسمبر القادم، وأن الوظائف المتاحة على المسميات الأتية ” عدد 4 وظائف للجنسين/ جدة محاسب، فني دعم للرجال/ القصيم، أخصائية تجميل للنساء/ الرياض.

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

http://careers.nahdi.sa/ar/jobs.php