انطلاق ” صفري بيشة ” و تجهيز 18 ألف متر مربّع لبائعي الصفري

محمد بن طحيطح(صدى):

انطلق فجر اليوم بمحافظة بيشة ” مهرجان صفري بيشة ” بإنتقال سوق بيع التمور للموقع الجديد غرب السوق الحالي حيث قامت بلدية بيشة بتجهيز موقع البيع الجديد بمساحة تتجاوز الـ ١٨ ألف متر مربّع وشهد السوق إقبالًا لافتاً منذ انطلاقته حيث يعرض فيه تجار التمور والمزارعون في المحافظة والمراكز التابعة لها منتج ” الصفري ” الذي يمثل الهوية الأساسية لنخلة بيشة ، ويُتوقع أن يُضخ للسوق أكثر من 60 ألف طن من التمور منذ بدء جني الرُطب حتى انتهاء موسم التمور .

ويحل (مهرجان الصفري) كضيف غالي لدى أهالي محافظة بيشة ويتشرّف برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

من جهته بين محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة المشرف العام على المهرجان ، أن سمو أمير منطقة عسير يولي اهتماماً بالغاً بالمهرجان ويحرص على متابعة كل مايهم المزارعين والبائعين والمتسوقين ، مشيراً إلى ما تتميز به المحافظة من إنتاج نوع ” الصفري ” ذو الجودة العالية والنادر إنتاجه خارج بيشة.

وأكد بن سبرة أن دعم منتج التمور والإهتمام به هو من أولويات محافظة بيشة ، متطلعاً لأن يكون المهرجان ذا قيمة سوقية عالية .

من جانبه بين المدير العام على المهرجان محمد الشهراني أن المهرجان بدأ فعليًا اليوم بافتتاح سوق التمور لبيع الجملة والتجزئة الجديد ويستمر حتى انتهاء موسم التمر مؤكداً أن المهرجان سيحتوي على فعاليات مصاحبة تستهدف كافة شرائح المجتمع بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والأهلية .