فتح تقاطع الطريق الدائري مع طريق الامير محمد بن فهد أمام حركة المرور بكافة الاتجاهات

ابراهيم الشيبان(صدى):

أعلن فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية عن الإنتهاء من تحسين تقاطع الطريق الدائري (دائري الدمام) مع طريق الأمير محمد بن فهد وفتحه أمام حركة المرور بجميع الاتجاهات والذي قدرت تكلفته بثلاثة ملايين ريال.

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية م. أحمد الغامدي، إلى أن أعمال التحسين اشتملت على تنفيذ إشارة مرورية أسفل التقاطع بالإضافة لنقل الحركة من غرب إلى شرق طريق الأمير محمد بن فهد وذلك بإنشاء طريق بطول (500) متر مع دوار وربطه بشارع الخنساء خلف العثيم مول.

وأشار الغامدي، بأن التقاطع بوضعه السابق كان يشهد ازدحاماً مرورياً شديداً واختناقات مرورية كذلك عدم انسيابية الحركة حيث يشغل موقعاً هاماً جداً لسكان مدينة الدمام كونه يحيط به عدة مناطق حيوية كما يخدم قاصدي مدينة الدمام للقادم من منطقة الرياض والخبر والظهران.

وأشاد الغامدي، بالتعاون المثمر مع إدارة المرور بالمنطقة الشرقية وما بذلته من جهد لتذليل كافة العقبات لفتح التقاطع أمام حركة السير.

وأكد الغامدي، أن أعمال التحسين التي تمت ستسهم بشكل كبير في تنظيم حركة المرور وفك الاختناقات المرورية ورفع مستوى السلامة في التقاطع كما سيؤدي الى سهولة وانسيابية للحركة المرورية.