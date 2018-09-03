السعودية لتقنية المعلومات: 7 وظائف شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعربت الشركة ” السعودية لتقنية المعلومات ” المتخصصة بتقديم الخدمات الرقمية والأمن السيبراني، اليوم الإثنين، عن حاجتها لعاملين من حمَلة البكالوريوس ودرجة الماجستير، وذلك لشغل عدد من الوظائف الإدارية والهندسية، بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم ومستمر حتى تاريخ 2 نوفمبر القادم، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” مسؤول أنظمة، مصمم تطبيقات، مهندس برمجيات، مطور برمجيات- الخلفية، مطور برمجيات- الواجهة الأمامية، مهندس بيانات، أخصائي موارد بشرية ” .

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنـــا .