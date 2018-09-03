شركة نسما القابضة بجدة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت الشركة الوطنية نسما القابضة ، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى موظف مبيعات ومشتريات.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها ” Nesma Orbit ” في محافظة جدة، مبينة أنَّ الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

وأكدت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 سبتمبر 2018م، مشيرة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) .