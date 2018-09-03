فيفا: الثلاثي ديشان و زلاتكو و زيدان يتنافسون على أفضل مدرب بالعالم

ماجد محمد(صدى):

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، اليوم الإثنين، عن تنافس كلا من المدرب الفرنسي ” ديدييه ديشان ” الذي قاد منتخب بلاده الى التتويج بلقب كأس العالم، و ” زين الدين زيدان ” المدرب السابق لريال مدريد الإسباني، ومدرب المنتخب الكرواتي ” زلاتكو داليتش “، على جائزة أفضل مدرب لعام 2018.

وأوضح ” الفيفا ” ، أن الحفل السنوي لتوزيع جوائزه سيقام بلندن في 24 سبتمبر.

وأكد ” فيفا ” ، أن المدربين الثلاثة برزوا بشكل كبير هذه السنة، حيث قاد ” ديشان ” المنتخب الفرنسي إلى لقبه الثاني في كأس العالم، بعد 1998 على أرضه، لافتًا إلى أن ” ديشان ” ثالث شخص يحرز اللقب العالمي كلاعب ومدرب بعد الألماني ” فرانتس بكنباور ” والبرازيلي ” ماريو زاغالو ” ، إذ حمل شارة قيادة المنتخب كلاعب عام 1998 وقاده كمدرب في مونديال روسيا 2018.

وبالنسبة لـ ” داليتش ” ، فوجه المنتخب الكرواتي إلى المباراة النهائية للمونديال للمرة الأولى في تاريخ بلاده، قبل أن يخسر أمام فرنسا في النهائي 2-4.

وفي نفس السياق قاد ” زيدان ” النادي الملكي ” ريال مدريد ” في الموسم الماضي للقبه الثالث تواليًا في دوري أبطال أوروبا، ليصبح أول مدرب يحرز لقب المسابقة ثلاث مرات متتالية، ثم أعلن النجم الدولي السابق رحيله عن النادي الإسباني في مايو الماضي.