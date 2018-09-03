عميد التربية يرعى اللقاء السنوي لقسم الادارة التربوية

محمد السعران (صدى):

‏يرعى عميد كلية التربية في جامعة الملك سعود الدكتور فهد بن سليمان الشايع اللقاء السنوي لطلاب وطالبات قسم الادارة التربوية في مرحلة الماجستير والدكتوراه بتنظيم قسم الإدارة التربوية في جامعة الملك سعود، والمقرر انعقادة يوم الخميس القادم في مدرج كلية التربية بالمدينة الجامعية للطلاب، و سيبث اللقاء للطالبات بالمدينة الجامعية للطالبات بمدرج ٥ بكلية التربية.

‏وأوضح رئيس قسم الإدارة التربوية الدكتور إبراهيم بن دَاوُدَ الداود ‏إن اللقاء يهدف إلى تعريف الطلبة بالمبادرات النوعية للقسم ، و تعريف الطلبة بكافة اللوائح والأنظمة التي تتعلق الدراسات العليا، بالاضافة إلى التعريف بالخدمات التي تقدمها الجامعة والكلية والقسم لطلبة الدراسات العليا.

وقال الداود ان اللقاء سيتناول الحديث عن الاختبار الشامل لطلبة الدكتوراه ، واعداد خطة البحث ، والاشراف على الرسائل ومناقشتها كما سيجيب اللقاء على كافة الاستفسارات الواردة من الطلبة من خلال رؤساء اللجان العاملة في القسم.

‏و يدعوا الداود أعضاء هيئة التدريس و جميع طلاب وطالبات الدراسات العليا في قسم الإدارة التربوية لحضور اللقاء.