نجم أراب أيدول مهدد بإلغاء زفافه.. والحل عند أحلام

أماني الغامدى(صدى):

هدَّدت المذيعة مي حلمي، خطيبة الفنان محمد رشاد، نجم أراب أيدول، بإلغاء حفل زفافهما ما لم تحضر النجمة الإماراتية أحلام الزفاف.

وأثار هذا الإعلان ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت العروس في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” مش هعمل الفرح لو ماجتش.. ماليش دعوة…بحبها.. اتصرف يا ريتشي ” .

من جانبه، أعاد محمد رشاد نشر التغريدة قائلًا : ” بتحبك يا ملكة، وأنا كمان بحبك من أيام arabidol، مش هتعمل الفرح لو محضرتيش، طب ينفع كدا ” .

وعلَّقت أحلام على التغريدات، معلنة استعدادها لحضور الحفل، قائلة: ” يا حياتي ألف مبروك، وآسفة إني لم أنتبه للرسالة.. حبيبتي متى زواجك؟ ربي يبارك لك ويتمم على خير ” .

فيما ردت عليها ” مي ” قائلة : ” لما أحلام تردّ وتقولك إمتى الفرح علشان آجي عشان بحبها وطلبت تحضر فرحي.. الملكة هتحضر الفرح ” .