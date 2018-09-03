سيدة تقتل زوجها بطريقة مبتكرة.. وتبرر بسبب مثير

واشنطن(صدى):

تخلصت سيدة أمريكية من حياة زوجها بطريقة مبتكرة، وذلك عن طريق استخدام ” قطرة العين ” بعد أن ساورتها شكوك حول خيانته.

وعثرت الشرطة، على زوج أمريكي يدعى ” ستيفن كلايتون ” ، صاحب الـ64 عامًا ميتًا في منزله، وتردد أن سبب الوفاة هو سقوطه على سلم الدرج، إلا أنه وبعد تشريح الجثة تبين وجود مواد كيميائية كثيرة في جسده ، تبين أن زوجته كانت تضع له كل يوم على مدار ثلاثة أيام دواء من قطرة العين في الماء، الأمر الذي أدّى لتسمم الزوج، حيث يعمل الدواء كسُم يهاجم الجهاز العصبي، وموته بشكل بطيء.

وتمكنت الشرطة الأمريكية بولاية كارولينا الجنوبية، من القبض على الزوجة ، لاتهامها بقتل زوجها، وبالتحقيق معها بررت هذا الفعل لزيادة الشكوك لديها حول خيانة زوجها لها.