وظائف شاغرة في تخصصي الدمّام

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمّام، وظائف صحية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمّام.

وأوضح المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مدير إدارة الخدمات السريرية: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: العلاج الطبيعي، العلاج التنفسي، علوم المختبرات، التصوير الطبي، أو المجالات ذات الصلة، أخصائي تنفسي: درجة البكالوريوس في تخصص العلاج التنفسي، أو أي مجال ذي الصلة، أخصائي معالج الجهاز التنفسي: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الرعاية التنفسية.

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