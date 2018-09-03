برشلونة يعلن غياب مهاجمه ” مالكوم ” لإسبوع بسبب إلتواء بالكاحل

نواف السالم(صدى):

كشف نادي ” برشلونة ” ، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسم الماضي، اليوم الإثنين، عن إصابة مهاجمه البرازيلي ” مالكوم ” في الكاحل خلال التدريب، مما يسفر عن غيابه أسبوعًا عن الملاعب.

قال النادي ” الكاتالوني ” في بيان له: بعد الحصة التدريبية صباح الإثنين مع فريق برشلونة، يعاني ” مالكوم ” من إلتواء في الرباط الخارجي لكاحله الأيمن، مدة غيابه قدرت بأسبوع ” .

وأضاف ” برشلونة ” ، بحسب هذه المدة، لن يفتقد الفريق لاعبه الشاب صاحب الـ21 عام في أي مباراة، إذ أن فترة الغياب تتزامن مع توقف البطولات الوطنية لإتاحة المجال أمام إقامة مباريات دولية.

ومن المقرر أن تقام المباراة المقبلة للنادي ” الكاتالوني ” في 15 سبتمبر ضد ” ريال سوسييداد “، في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني.

وكان ” مالكوم ” إنضم في يوليو الماضي إلى صفوف برشلونة قادمًا من بوردو الفرنسي لمدة خمسة أعوام، في صفقة قدرت قيمتها بـ41 مليون يورو.