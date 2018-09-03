الجيش اليمني: هجمات مكثفة على مسقط رأس زعيم ميليشيا الحوثي استعدادًا لاقتحامها

فهمي محمد(صدى):

أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني، عن حصارها لميليشيا الحوثي في منطقة مرّان، مسقط رأس زعيم الميليشيا ” عبد الملك الحوثي ” تمهيدًا لاقتحامها، اليوم الإثنين، وذلك بالتعاون مع التحالف العربي بعد توغلها في عمق محافظة صعدة .

وذكرت قناة ” العربية ” عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، نقلًا عن مصادر عسكرية يمنية القول: ” إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات دفعت بها ميليشيا الحوثي من مديرية سفيان التابعة لمحافظة عمران إلى مثلث مران، في محاولة يائسة لاستعادة مواقع كانت قد خسرتها، إلا أن القصف أحبط تلك المحاولة وكبدها خسائر فادحة ” .

وأكدت ” المصادر العسكرية اليمنية ” ، على استعادت قوات الجيش الوطني مناطق جديدة كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي في مديرية ماوية جنوب شرق محافظة تعز.

وأوضحت ” المصادر ” ، أن وحدات من الجيش الوطني شنت هجومًا عنيفًا على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي جنوب مديرية ماوية، وتمكنت من تحرير منطقتي المهانة والخرابة.