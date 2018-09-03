تمساح قاتل يفترس أمًا ورضيعها على ساحل بحيرة

متابعات : اميرةخالد(صدى):

هاجم تمساح قاتل إمرأة وطفلها الذي يبلغ من العمر 5 شهور، وقام بالتهامهما عندما ذهبا لجلب المياه من إحدى بحيرات شمال غرب أوغندا.

وتضطر هذه الكائنات في الغالب إلى القتال للحصول على الموارد الطبيعية- الأرض والمياه- ويعاني العديد من الأسر الريفية من الحرمان من وجود مياه الصنبور في المنزل لذلك تلجأ إلى البحيرات ، ويمثل الهجوم الذي وقع على ساحل بحيرة ألبرت، مثالًا جديدًا للصراع بين الإنسان والحيوان في إفريقيا.

وحاول قرويين كانوا يتواجدون على شاطئ البحيرة إنقاذ المرأة والطفل لكن دون جدوى، لأن التمساح كان قد اختفى بالفعل ومعه جسد المرأة في المياه.

ونصح بشير هانجي، المتحدث باسم هيئة الحياة البرية الأوغندية الناس بتجنب المناطق التي تكون فيها هذه التماسيح الآكلة للبشر،،مضيفا أنَّ التماسيح تعيش في مناطق تربية الأسماك، ولكن عندما تنفد الأسماك، فإنّ التماسيح تصعد إلى السطح وتهاجم البشر وتلتهمهم.