جامعة أم القرى تفتتح أول فرع لعمادة السنة التحضيرية بفرع الجامعة بالجموم

مكة المكرمة(صدى):

وقف وكيل عمادة السنة التحضيرية للفروع بجامعة أم القرى الدكتور رامي باشا اليوم على فرع عمادة السنة التحضيرية بمحافظة الجموم التي تم افتتاحها لأول مرة خلال العام الدراسي الجامعي الحالي 1438 / 1440 هـ .

والتقى الدكتور باشا طلاب السنة التحضيرية الجدد وأعضاء هيئة التدريس بالفرع وتفقد القاعات الدراسية ومعامل الحاسب الآلي واطمئن على توافر كافة الاحتياجات اللازمة لإنجاح العملية التعليمية في أول أيام العام الجامعي الجديد.