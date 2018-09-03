بالفيديو..عائض القرني : كنز ثمين يغفل عنه كثير من المسلمين

عادل الحربي(صدى):

كشف الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني، عن كنز ثمين يغفل عنه كثير من المسلمين.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: قول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم، ولم يدرككم أحد بعدكم، “تُسبحون وتُكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة، وتقولون: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، متفق عليه.

واضاف في تغريدة إخرى خلال مفقطع فيديو : لا تنس أن امرأة عاصية دخلت الجنة في إسقاء كلب، وامرأة دخلت النار في تعذيب هرّه، وضع نصب عينيك دائماً قوله ﷺ: الراحمون يرحمهم الرحمن”، كُن رحيماً في تصرفاتك، وارحم عباد الله، فبلطفك، ورأفتك، ورحمتك، تدخل جنة أرحم الراحمين.