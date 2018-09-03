بالفيديو..عائض القرني : كنز ثمين يغفل عنه كثير من المسلمين
كشف الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني، عن كنز ثمين يغفل عنه كثير من المسلمين.
وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: قول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم، ولم يدرككم أحد بعدكم، “تُسبحون وتُكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة، وتقولون: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، متفق عليه.
واضاف في تغريدة إخرى خلال مفقطع فيديو : لا تنس أن امرأة عاصية دخلت الجنة في إسقاء كلب، وامرأة دخلت النار في تعذيب هرّه، وضع نصب عينيك دائماً قوله ﷺ: الراحمون يرحمهم الرحمن”، كُن رحيماً في تصرفاتك، وارحم عباد الله، فبلطفك، ورأفتك، ورحمتك، تدخل جنة أرحم الراحمين.
فهد[ عدد التعليقات: 2096 ] نشر منذ 44 دقيقة
جزاك الله كل خير
jamalco[ عدد التعليقات: 5948 ] نشر منذ 34 دقيقة
زكنز ثمييييييييين كشف وفضح خوارج العصر الإخوان ودعاتهم دعاة الفتنه مفضوحين ظاهرهم سلفي وباطنهم إخواني وبحمد الله بلادنا شرعت في إستئصالهم من جذورهم وألقت القبض على دعاتهم دعاة الفتنه المحرضين وجي البقيه على البقيه الباقيه وتطهر بلادنا منهم إجتثهم الله من جذورهم وأعوانهم وحمى الله بلادنا وبلاد المسلمين من مكايدهم وشرورهم وردالله كيدهم في نحورهم