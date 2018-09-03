إيقاف مسافر بمطار القاهرة متجها إلى المدينة المنورة وبحوزته ” ترامدول “

عادل الحربي(صدى):

أحبطت إدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، محاولة مصري تهريب عقار ” ترامدول ” المخدر إلى المدينة المنورة.

وتفصيلًا، تلقت الإدارة معلومات عن تخطيط أحد الركاب المسافرين خارج البلاد للسفر و بحوزته مواد مخدرة، وقد أثبتت المعلومات أن الراكب اشترى تذكرة سفر على طائرة مصر للطيران المتجهة إلى المدينة بتاريخ ٣ سبتمبر الجاري.

ونجحت الإدارة في إيقاف الراكب حال دخولة للصالة الموسمية لإنهاء إجراءات السفر، وبالفعل تم تفتيشه والعثور على 183 قرص يشتبه أنه لعقار الترامدول المخدر، وقد أمر مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.