بعد تهمة الاغتصاب..حذف ” سعد لمجرد ” من قائمة أفضل مطرب إفريقي

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت لجنة ترشحات جوائز الموسيقى الإفريقية “أفريما”، عن حذف اسم الفنان المغربي سعد لمجرد من القائمة المنافسة للحصول على لقب أفضل مطرب إفريقي لعام 2018.

وجاء ذلك بعد اتهامه في واقعة اغتصاب جديدة في فرنسا، حيث انه كان مرشحا بارزا للفوز بجائزتي أفضل فنان إفريقي، وأفضل أغنية في إفريقيا عن أغنيته الأخيرة “كازابلانكا”.

ويواصل القضاء الفرنسي التحقيق معه بعد اتهامه رسميا باغتصاب فتاة فرنسية ذات 29 عاما، في مدينة سان تروبيه جنوب فرنسا، الأسبوع الماضي.