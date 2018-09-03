وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات السعودية في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة أن العمل بمقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض، مبينة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى مشرف دعم التخطيط والجودة درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ومدير إدارة العلامة التجارية: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الاتصالات، الإعلان، التسويق)، و مدير قسم إدارة الويب: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، العلاقات العامة)، أو أي مجال ذي الصلة، وباحث قانوني أول: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص القانون، أو التخصصات الأخرى ذات الصلة.

وأكدت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 سبتمبر 2018م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (هنا)