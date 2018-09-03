وكيل إمارة جازان للحقوق يؤدي صلاة الميت على الشهيد ” علواني “

جازان(صدى):

أدى وكيل إمارة جازان المساعد للحقوق علي بن حسين عقبل , عقب صلاة عصر اليوم , صلاة الميت على شهيد الواجب العريف عبده بن محمد أحمد علواني أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال أداء عمله بالحد الجنوبي في منطقة نجران دفاعاً عن دينه ووطنه.

وعقب الصلاة نقل وكيل الإمارة المساعد ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لذوي الشهيد.

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم , عبر ذوو الشهيد ، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده ــ رحمه الله ــ , مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة , سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة , محافظ الحرث صالح بن علي القحطاني ومديرو الإدارات الحكومية وجموع من الأهالي.