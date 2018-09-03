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شاب يتعرض لهجوم من أسد داخل حديقة حيوان ديار العز

شاب يتعرض لهجوم من أسد داخل حديقة حيوان ديار العز
إبراهيم الزهراني(صدى):

استقبلت مستشفى الملك فهد بمنطقة الباحة، مساء أمس الأحد، حالة حرجة لشاب عشريني مصاب بإصابات بليغة إثر هجوم أسد عليه.

واتضح أن الشاب كان يلاعب أسدًا داخل حديقة حيوان بديار العز، قبل أن يهجم عليه الأسد ويتسبب في إصابته بإصابات بليغة.

وسيطر العاملون في حديقة الحيوان على الأسد، وتمكنوا من إنقاذ الشاب ونقله إلى المستشفى.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2041 ] نشر منذ 1 ساعة

يعني وهو مايدري انة
إذا رأيت اسنان الليث بادية
لا تحسبن الليث يبتسم
يوخر الهياط والسلفي

[ عدد التعليقات: 53314 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يشفيه ويعافيه ,, آمين ,,

,, لا تحاول تلعب مع الاسود يامغرور ياضعيّف ,,

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