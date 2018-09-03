صحة الباحة تنهي تعاقد طبيب لتزويره شهادة خبرة

إبراهيم الزهراني(صدى):

أعلنت صحة الباحة إنهاء تعاقد طبيبًا زور شهادة خبرة بمستشفى قلوة، وإبلاغ الجهات الأمنية التي أدخلته السجن، لحين انتهاء الإجراءات الأمنية أو ترحيله، وذلك بعد تناقل رسالة صوتية بوجود الطبيب في السجن منذ عدة أشهر.

ومن جانبه، أوضح متحدث صحة الباحة، ماجد الشطي: ” إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرًا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول إيقاف أحد الأطباء من إحدى الجنسيات الآسيوية على إثر قضية تزوير شهادات طبية؛ نوضح أن الطبيب الذي كان يعمل في مستشفى الملك فهد بالباحة، وتم نقله مؤخرًا إلى مستشفى قلوة العام، وهو مُصنف من قبل هيئة التخصصات الطبية حتى تاريخ 4/12/2018م، ويحمل شهادات طبية معتمدة صحيحة، ويرغب في تجديد عقده السابق، وتقدم بأوراق اعتماد جديدة على هيئة التخصصات الطبية عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة التخصصات كما هو معتاد، بعد معاينة هذه الأوراق من قبل الهيئة ردت الهيئة للمستشفى مباشرة؛ بعدم صحة إحدى هذه الشهادات وهي شهادة خبرة جديدة ” .

وأضاف: ” على أثر هذه الإفادة تم إنهاء خدمة الطبيب مباشرة، وإبلاغ الجهات الأمنية بهذا التجاوز، علمًا أن هذا الإجراء من قبل المستشفى تم في نفس الشهر الذي قدم فيه الطبيب شهادة الخبرة المزورة ” .