محمد صلاح ينافس مودريتش ورونالدو على الأفضل في العالم

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، اليوم الاثنين، عن القائمة القائمة النهائية لجائزة The Best أفضل لاعب في العالم، والتي ضمت النجم المصري لنادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

وينافس محمد صلاح، على الأفضل النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريـال مدريد الإسباني، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي.

وترشح النجم المصري أيضًا لجائزة أفضل هدف في الموسم، والتي تحمل اسم الأسطورة المجرية ” بوشكاش ” ، فيما سيتم إعلان الفائز بالجائزة في حفل بالعاصمة البريطانية لندن يوم 24 سبتمبر الجاري؛ بينما كان اللاعبون الثلاثة قد تنافسوا على جائزة أفضل لاعب في أوروبا والتي فاز بها الكرواتي لوكا مودريتش.