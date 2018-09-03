تقليدا لروميو وجولييت.. رجل يحتجز حبيبته عامين ليموتا سويا

رغب رجل بالدنمارك في محاكاة قصة ” روميو وجولييت ” الشهيرة، وتقليد نهاية حبهما، مما دعاه لاحتجاز حبيبته، التي تبلغ من العمر 25 عامًا، لمدة عامين، وذلك بعد تهديدها بالقتل طعنًا بالسكين في حال هروبها.

وبدأت تفاصيل الواقعة، حين ظلت الفتاة ” سيرفي ” ، خاضعة لسيطرة حبيبها ” ماثيو ” لمدة عامين، وذلك بعد أن أقنعها بالإقامة معه في شقة ببريدجند في الدنمارك، ولكن عند ذهابها معه، أخبرها برغبته في أن يموتا مثل روميو وجولييت.

وعليه، قام الرجل باحتجاز حبيبته طوال عامين، وكان يراقبها بشكل مرضي، كما كان يطعمها ويذهب معها إلى المرحاض، وعند موعد النوم، كان يجبرها على النوم ” عارية ” .

وذات يوم، أخبر ” ماثيو ” حبيبته ” سيرفي ” ، بأنه قد اقترب موعد الموت، لذلك قررت الفتاة التي تعاني من متلازمة ” اسبريجر ” – التي تصعب على الشخص أن يتفاعل اجتماعيًا مع الآخرين – الهرب منه، وبالفعل نجحت في تنفيذ قرارها، وسارعت بإبلاغ الشرطة، فقامت بتحويله لمصحة عقلية.