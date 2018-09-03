” المالكي ” : نرفض التقرير الأممي لما تضمنه من مغالطات ومعلومات غير صحيحة

فهمي محمد(صدى):

أعلن العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة، اليوم الاثنين، عن رفض التقرير الأممي لما تضمنه من مغالطات ومعلومات غير صحيحة.

وأشار ” المالكي ” ، خلال المؤتمر الصحفي له اليوم، إلى إن قيادة التحالف تقبل بنتائج تحقيق لجنة تقييم الحوادث، مبينًا أن التحالف مازال يقدم التسهيلات لمرور سفن المساعدات.

وأكد المتحدث باسم التحالف، أن قوات الجيش اليمني تواصل تقدمها على جبهات مختلفة في اليمن، شارحًا – من خلال خريطة تفاعلية – مناطق إطلاق الصواريخ البالستية من الأراضي اليمنية باتجاه المملكة.

وكشف ” المالكي ” ، عن عدد الصواريخ البالستية التي أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة مؤخرًا، والتي بلغت 185 صاروخًا، لافتًا إلى أنها مازالت تنتهك القانون الدولي والإنساني باستهداف المناطق المدنية.

فيما أبان أن المليشيا تستخدم المدارس في تعز لتفادي الاستهداف من قوات التحالف، مبينًا أن الحوثيين متورطون بتجارة المخدرات، فضلًا عن كونهم يهددون الملاحة والتجارة العالمية في البحر الأحمر.