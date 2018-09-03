بالصور.. آخر كلمات أم قبل قتلها لابنها وانتحارها

كانبرا(صدى):

ارتكبت الأم ” إيريكا بوند ” في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية؛ جريمة مروعة بسبب معاناتها من الاكتئاب؛ حيث قتلت نفسها وابنها ” لوشلان ” ، البالغ من العمر تسعة أعوام، بعدما نشرت منشورًا عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” .

وجاء في ” البوست ” الذي نشرته الأم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” التالي: ” الشعور بالاكتئاب حقيقي.. يمكن للناس أن يبتسموا طوال الوقت ولكنهم محطمون من الداخل. ”

وعثر على جثة ” إيريكا ” وابنها في منزل العائلة بنيو ساوث ويلز، حيث قتلت الأم ابنها ثم انتحرت، وعندما شاهدتهما الجدة أخذت تصرخ لتطلب المساعدة.

وكان الزوج في العمل عندما حدثت هذه المأساة، ولكن الأخبار المزعجة قد وصلت إليه؛ حيث وجدت جثة الطفل في غرفته بينما وجدت جثة الأم خارج الغرفة .