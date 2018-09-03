الحالات التي تطبق بها أقصى العقوبات بمرتكبي جريمة ” الاتجار بالاشخاص “

حمود العنزي(صدى):

ينص نظام مكافحة جرائم على معاقبة مرتكبي جرائم ” الاتجار بالأشخاص ” بالسجن لمدة لا تزيد على 15 عامًا أو الغرامة حتى مليون ريال أو بالعقوبتين معًا.

وتوجد حالات تُشدد فيها العقوبات، وتطبق فيها أقصى العقوبات، وتشمل هذه الحالات الآتي:

– إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة.

– إذا ارتُكبت الجريمة ضد امرأة أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

– إذا ارتُكبت ضد ” طفل ” حتى ولو لم يكن الجاني عالمًا بكون المجني عليه طفلًا.

– إذا اسُتعمل مرتكب الجريمة سلاحًا، أو هدد باستعمال السلاح.

– إذا كان مرتكبها زوجًا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كان له سلطة عليه.

– إذا كان مرتكب الجريمة موظفًا مهمته تنفيذ الأنظمة.

– إذا كان مرتكب الجريمة أكثر من شخص.

– إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية.

– إذا ترتب على ارتكاب الجريمة إلحاق أذى بليغ أو عاهة مستديمة بالمجني عليه.