بالصور.. وفاة وإصابة 6 أشخاص في حادث مروري بين بيشة وسبت العلايا

أبها(صدى):

توفى أربعة أشخاص وأُصيب اثنان آخرين في حادث مروري مروع، ظهر اليوم الاثنين، بين بيشة وسبت العلايا.

وتلقت غرفة العمليات بلاغًا عن حادث تصادم بين تبالة وملحة، ما أسفر عن مقتل 4 أِخاص وإصابة شخصين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر، أن باشر الحادث فرقتان إسعافيتان وتم نقل الإصابات عن طريق المواطنين قبل وصول الفرق الإسعافية لمستشفى تبالة ومستشفى سبت العلايا .

ومن جانبه تقدم ” هلال عسير ” بأحر التعازي لذوي المتوفين، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.