صورة تجسد حنان أم تراقب طفلها خلف سور المدرسة في يومه الأول

نايف السالم(صدى):

وثقت صورة، لقطة مؤثرة لأم تراقب طفلها الصغير من خلف سور مدرسته، وذلك في يومه الدراسي الأول، حتى لا يشعر بالوحدة في هذا اليوم.

وأظهرت الصورة، الأم الحنونة وهي تشاهد الطابور الصباحي بالمدرسة، وعينيها تراقب طفلها الصغير الذي كبر أمام عينيها، وفارقها للمرة الأولى في اليوم الدراسي الأول له.

ووجدت الصورة تفاعلًا كبيرًا من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا الأم بأنها كتلة من الحنان، مبينين أن الصورة جسدت حنان الأم الذي لا يشبهه أحد.