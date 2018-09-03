بالصور.. لاعبو الأخضر يلتحقون بمعسكر الرياض استعدادا لمواجهة بوليفيا

ماجد محمد(صدى):

يستعد المنتخب الوطني، للمشاركة في كأس آسيا 2019 بالإمارات؛ حيث التحق لاعبو الأخضر اليوم الاثنين، بمعسكرهم بالرياض، استعدادًا لبدء مرحلة الإعداد الأولى.

وانضم اللاعبون الذين اختارهم المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، على فندق الإقامة بالرياض؛ فيما سيخضعون لفحوصات طبية، قبل خوض التدريبات، كما سيواجه الأخضر منتخب بوليفيا وديًا، يوم الجمعة المقبل.

ومن الجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني يتنافس في المجموعة الخامسة بكأس آسيا، إلى جوار كل من كوريا الشمالية ولبنان وقطر.