الهلال ينتظر عودة عبد الملك الخيبري

نواف السالم(صدى):

ينتظر نادي الهلال عودى اللاعب الدولي، عبد الملك الخيبري، بعد أن أنهى البرنامج التأهيلي، الذي خضع له طوال الفترة الماضية، للعلاج من الإصابى التي ألمت به.

وغاب لاعب الوسط المدافع عن الفريق خلال المباريات التي لعبها في الموسم الجديد، نظرًا لإصابة الخيبري وعبد الله عطيف وسلمان الفرج؛ فيما وظف المدير الفني البرتغالي، جورجي جيسوس لاعبين لتعويض النقص في هذا المركز.

ويستعد ” الخيبري ” للمشاركة في مباريات الزعيم بالدوري، اعتبارًا من المباراة المقبلة أمام الرائد، في إطار الجولة الثانية من عمر المسابقة.