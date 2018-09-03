بالصور.. الجلد وغرامة مالية لامرأتين مارستا الشذوذ الجنسي داخل سيارة

كوالالمبور(صدى):

أصدرت إحدى المحاكم الإسلامية في ماليزيا، حكمها على امرأتين بالجلد والغرامة المالية، وذلك بعد اتهامهما بممارسة الشذوذ الجنسي داخل سيارة في ساحة عامة.

وبدأت الواقعة حين تم اعتقال السيدتين وتتراوح أعمارهن ما بين 22 و 32 عامًا، وذلك بعد ضبطهما وهما يمارسن الجنس المثلي داخل سيارة في إحدى الساحات العامة بولاية ” تيرينجانو ” الشمالية، والتي تعد من أكثر المناطق تحفظًا في ماليزيا.

ومن جانبهما، أقرت السيدتان بفعلتهما الشنعاء، والتي تعد خرقًا للشريعة الإسلامية، وحُكم عليهما بعقوبة الجلد وغرامة مالية قدرها 620 جنيهًا استرلينيًا، علمًا بأن هذه هي المرة الأولى التي يقوم النساء فيها بخرق اللوائح التي تحظر الشذوذ الجنسي في ماليزيا.