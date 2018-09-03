بعد التشهير بجريمة تستر تجاري.. ” التجارة ” تمنع وافدين من مزاولة النشاط

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، تصفية نشاط منشأة يديرها مجموعة من العمالة الوافدة بالكامل وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط التجاري، على خلفية جريمة تستر تجاري.

وقالت الوزارة: ” بعد ارتكابها جريمة التستر، والتشهير بهم و فرض غرامة مالية عليهم وإبعاد العمالة المخالفة عن البلاد، تمت تصفية النشاط بالكامل وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط التجاري “.

كما نشرت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر “، مقطع فيديو أثناء مداهمة مكان تواجد العمالة الذي تم التشهير بهم قبل 4 أيام، والعاملين في تجارة الأدوات المكتبية والمدرسية والمختبرات.