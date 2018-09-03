بعد التشهير بجريمة تستر تجاري.. ” التجارة ” تمنع وافدين من مزاولة النشاط
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، تصفية نشاط منشأة يديرها مجموعة من العمالة الوافدة بالكامل وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط التجاري، على خلفية جريمة تستر تجاري.
وقالت الوزارة: ” بعد ارتكابها جريمة التستر، والتشهير بهم و فرض غرامة مالية عليهم وإبعاد العمالة المخالفة عن البلاد، تمت تصفية النشاط بالكامل وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط التجاري “.
كما نشرت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر “، مقطع فيديو أثناء مداهمة مكان تواجد العمالة الذي تم التشهير بهم قبل 4 أيام، والعاملين في تجارة الأدوات المكتبية والمدرسية والمختبرات.
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