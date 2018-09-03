بالفيديو.. ” الداود ” : لا يحق للمؤجر رفع عقد الإيجار
كشف المهندس مازن الداود، المشرف العام على التنظيم العقاري بوزارة الإسكان، أنه لا يحق للمؤجر رفع عقد الإيجار.
حيث قال ” الداود ” خلال حديثه مع برنامج طبعة المشاهد: ” لا يحق للمؤجر رفع عقد الإيجار، بحيث أن الرقم الموجود هو رقم ثابت ويتجدد سنويًا ” .
وجاء ذلك في سياق الحديث عن قيام وزارة الإسكان بتدشين تطبيق ” ملاك ” ؛ لرفع نسبة التواصل بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية.
فيديو | م. مازن الداود: لا يحق للمؤجر رفع عقد الإيجار بحيث أن الرقم الموجود هو رقم ثابت ويتجدد سنويا#الإخبارية pic.twitter.com/cQERLqwUc1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 3, 2018
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