بالفيديو.. ” الداود ” : لا يحق للمؤجر رفع عقد الإيجار

نايف السالم(صدى):

كشف المهندس مازن الداود، المشرف العام على التنظيم العقاري بوزارة الإسكان، أنه لا يحق للمؤجر رفع عقد الإيجار.

حيث قال ” الداود ” خلال حديثه مع برنامج طبعة المشاهد: ” لا يحق للمؤجر رفع عقد الإيجار، بحيث أن الرقم الموجود هو رقم ثابت ويتجدد سنويًا ” .

وجاء ذلك في سياق الحديث عن قيام وزارة الإسكان بتدشين تطبيق ” ملاك ” ؛ لرفع نسبة التواصل بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية.