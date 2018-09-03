وكيل إمارة الشمالية يستقبل مدير التعليم في المنطقة

محمد السعران(صدى):

استقبل وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية المكلف محمد بن سلطان بن جريس في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام التعليم بالمنطقة عبدالرحمن بن سعد القريشي، الذي قدم شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه المتواصل لإدارة التعليم مع بداية العام الدراسي الجديد ، كما قدم تقريرا عن برامج انطلاقة العام الدراسي 1439 / 1440 هـ.

وأشار بن جريس إلى أن توجيهات سمو أمير منطقة الحدود الشمالية تؤكد على تنفيذ الخطط التي من شأنها الارتقاء بالمسيرة التعليمية في المنطقة, وتهيئة كل السبل المحققة للبيئة المدرسية الجيدة وتوفير جميع متطلبات التحصيل وتقديم البرامج التعليمية المتميزة التي تعين الطالب والطالبة على بلوغ الأهداف التربوية والتعليمية.

من جهته، ثمّن مدير تعليم بالمنطقة دعم أمير منطقة الحدود الشمالية ، ومتابعته الدائمة للعملية التعليمية بالمنطقة.