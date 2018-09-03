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القبض على المتورط في حريق مركبات حي الشفا بالرياض

القبض على المتورط في حريق مركبات حي الشفا بالرياض
سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه وبالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض عدد من المركبات لحريق أثناء وقوفها بحي الشفا غرب العاصمة الرياض، فقد باشرت شرطة منطقة الرياض ظهر يوم الأحد الموافق 22/12/1439هـ بلاغات متزامنة لاحتراق مركبات متوقفة، وأسفرت إجراءات الضبط والاستدلال عن ثبوت جنائية الحوادث، حيث تم -بتوفيق الله- القبض على المتورط بارتكابها، مواطن يبلغ من العمر 30 عامًا، وجرى إيقافه وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2967 ] نشر منذ 34 دقيقة

الحمدلله انه تم القبض عليه

[ عدد التعليقات: 1947 ] نشر منذ 31 دقيقة

جزاكم الله خيرا على جهودكم الرائعة في القبض عليه

[ عدد التعليقات: 463 ] نشر منذ 30 دقيقة

ينبغي تنفيذ شرع الله معه حتي يكون عبره لامثاله

[ عدد التعليقات: 631 ] نشر منذ 27 دقيقة

الله يقويكم ويوفقكم

[ عدد التعليقات: 53297 ] نشر منذ 25 دقيقة

ممتاز ادبوا المعتوه ,,

,, لكن ماسبب فعلته الشنيعه هذي ……………؟

[ عدد التعليقات: 1761 ] نشر منذ 3 دقائق

قواكم الله.

مستحيل يسوي هالفعل:-إنسان صاحي وسوي وعاقل..

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