القبض على المتورط في حريق مركبات حي الشفا بالرياض
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه وبالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض عدد من المركبات لحريق أثناء وقوفها بحي الشفا غرب العاصمة الرياض، فقد باشرت شرطة منطقة الرياض ظهر يوم الأحد الموافق 22/12/1439هـ بلاغات متزامنة لاحتراق مركبات متوقفة، وأسفرت إجراءات الضبط والاستدلال عن ثبوت جنائية الحوادث، حيث تم -بتوفيق الله- القبض على المتورط بارتكابها، مواطن يبلغ من العمر 30 عامًا، وجرى إيقافه وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة.
وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
طلال[ عدد التعليقات: 2967 ] نشر منذ 34 دقيقة
الحمدلله انه تم القبض عليه
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1947 ] نشر منذ 31 دقيقة
جزاكم الله خيرا على جهودكم الرائعة في القبض عليه
عمار[ عدد التعليقات: 463 ] نشر منذ 30 دقيقة
ينبغي تنفيذ شرع الله معه حتي يكون عبره لامثاله
ابن البلد[ عدد التعليقات: 631 ] نشر منذ 27 دقيقة
الله يقويكم ويوفقكم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53297 ] نشر منذ 25 دقيقة
ممتاز ادبوا المعتوه ,,
,, لكن ماسبب فعلته الشنيعه هذي ……………؟
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1761 ] نشر منذ 3 دقائق
قواكم الله.
مستحيل يسوي هالفعل:-إنسان صاحي وسوي وعاقل..