البحث عن ” ذراع مبتورة ” بمساعدة الشرطة

واشنطن(صدى):

تعرض الأمريكي رونالد فانارسديل، أثناء مشاركته بسباق للدراجات النارية في ” توماز ريفير ” بولاية نيوجيرسي، لحادث مروع فقد فيه ذراعه.

وبالتطرق للتفاصيل، اندفع الرجل بدراجته بسرعة عالية، حيث فقد السيطرة عليها وسقط على بعد 90 مترًا من مكان الحادث، أما الدراجة النارية فقد طارت وهوت على بعد 230 مترًا من المكان.

وأسفرت الحادثة عن انقطاع ذراع المتسابق من أسفل المرفق، وتم اسعافه وتضميده لوقف النزيف؛ كما باشرت الشرطة بالبحث عن الذراع المبتورة دون جدوى، حيث اختفت وكأن الأرض قد ابتلعتها.

يُذكر أن الشرطة تستمر في البحث عن الطرف المفقود في المسطحات المائية الموجودة بالمنطقة، كما دعت سكان المنطقة لإعادته في حالة العثور عليه.