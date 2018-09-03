بالصور.. قطة تساهم في الصلح بين المتخاصمين

بكين(صدى):

ساهمت قطة بشكل فعال في حل الخلافات والصلح بين المتخاصمين؛ حيث ضم مكتب للتحكيم والصلح بين المتخاصمين في الصين، قطة إلى قائمة الموظفين بالمكتب، لتسهيل إجراءات الصلح التي يتولاها.

وأنقذ أحد موظفي المكتب القطة المشردة، وجلبها إلى مقر العمل؛ حيث بدأت تقترب من المتخاصمين وتلاطف أرجلهم؛ فيما ساعدت براعة القطة في ملاطفة المتخاصمين في تهدئة المتخاصمين وتحسن مزاجهم.

وسهل ذلك مهمة الموظفين في الإصلاح بينهم؛ بينما قرر المكتب إضافة القطة إلى قائمة الموظفين تقديرًا لدورها، فتم وضع صورتها على دليل موظفي المكتب، وعلى الملصقات الترويجية، واعتُبرت عضوًا مهمًّا في الفريق.