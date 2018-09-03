عمر خربين يواجه غضب بلاده وعقوبة محتملة

ماجد محمد(صدى):

أكد الاتحاد السوري لكرة القدم، أنه سيدرس قريبًا فرض عقوبة على لاعب نادي الهلال الحالي السوري عمر خربين؛ لاعتذاره عن الانضمام لمعكسر منتخب سوريا للاستعداد لبطولة كأس الأمم الآسيوية 2019.

وأوضح رئيس اتحاد كرة القدم السورى ادي دباس، أن عقوبة خربين من المحتمل أن تصل لاستبعاده نهائيًا عن صفوف المنتخب السوري، مشددًا على أن العقوبة تصل إلى حرمانه من المشاركة في بطولة كأس آسيا القادمة.

وكان عمر خربين اعتذار عن الانضمام لمعسكر بلاده الذي يستعد لبطولة كأس الأمم الآسيوية، ما أثار غضب الجمهور السوري موجهين له موجة من الانتقادات الواسعة.