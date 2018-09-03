في 3 مدن.. محلات تصفي نشاطها وتغلق أبوابها قبل أسبوع من التوطين

الرياض(صدى):

قامت عدة محلات تجارية بمدن: ” الرياض، الدمام، المدينة المنورة ” ، بتصفية نشاطها وإغلاق أبوابها، وذلك قبل أسبوع من تطبيق قرار توطين منافذ البيع في أربعة أنشطة بنسبة 70%.

ويشير إغلاق المحلات التجارية لأبوابها، إلى أن نسبة كبيرة من العمالة الوافدة كانت تدير هذه المحلات بالتستر، حيث أكد عمال وافدين، أن المملكة ستشهد إغلاق المزيد من المحلات التجارية خلال الفترة القادمة، وذلك نظرًا لأن أنشطتها التجارية قائمة على العمالة الوافدة.

جدير بالذكر، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من المقرر أن تبدأ تطبيق قرار التوطين اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1 محرم 1440هـ، وذلك في محلات السيارات والدراجات النارية، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية بالمملكة.