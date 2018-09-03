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بالفيديو.. جورج وسوف يطلب يد فتاة لأحد حضوره على المسرح

بالفيديو.. جورج وسوف يطلب يد فتاة لأحد حضوره على المسرح
أماني الغامدي(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو لحظة قيام أحد الجمهور بطلب يد حبيبته؛ وذلك على مسرح حفل المطرب اللبناني جورج وسوف.

وظهر بالفيديو ” الشاب ” وهو يصعد على المسرح، ويتحدث مع ” جورج ” بأنه يريد طلب يد حبيبته على المسرح والتي كانت متواجدة في الحفل ضمن الحضور، حيث وافق ” وسوف ” على طلب الشاب.

واستدعى الفتاة للصعود إلى المسرح، وسألها: ” رح تقبلي بهالخالص المنتهي عريسًا لكِ ” ، فأجابت بـ ” نعم” .

وجاء ذلك خلال إحياء جورج وسوف حفله، ضمن فعاليات مهرجانات قرطبا اللبنانية.


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