بالصور.. مدير صحة جدة يزور محافظ أضم و يتفقد الخدمات الصحية بالمحافظة

حامد العمري(صدى):

قام مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي صباح اليوم الإثنين بزيارة لمحافظ أضم في مكتبه الأستاذ ناصر بن محمد بن حجاب ، حيث رحب المحافظ في البداية بزيارة مدير صحة جدة و مرافقيه لمحافظة أضم ، كما بارك السيالي للمحافظ ثقة ولاة الأمر بمناسبة تعيينه محافظاً لأضم سائلاً المولى العلي القدير أن يوفقه في مهمته و يسدد خطاه ، بعد ذلك تم مناقشة العديد من المواضيع لعل أهمها الخدمات الصحية المقدمة في المحافظة ، و قدم وفد الشؤون الصحية شرح لآلية العمل للخدمات المستقبلية و ما تضمنته من خطط طموحة ، و كيفية تنمية هذه القرى وصولاً إلى المدينة و استقطاب الكوادر الطبية والفنية للهجر .

كما قدم السيالي شرح عن الخدمات الصحية المقدمة في المحافظة و عدد المراكز الصحية الموجودة ، و الإحصائيات الحالية لهذه الخدمات ، كما تطرق لعملية النقل الإسعافي و آلية العمل الحديثة للإستفادة القصوى من هذه الإسعافات و التي سيتم توفيرها خلال ( 24 ) ساعة ، موضحاً أن هناك ( 17 ) مركزاً صحياً في أضم إلى جانب مستشفى أضم و الذي يضم عدد من الكوادر الطبية في مختلف التخصصات .

و تناول محافظ أضم الخدمات الصحية بمستشفى أضم و القرى الطرفية ، و تلمس إحتياجاتها للإرتقاء بالخدمة الطبية فيها مؤكداً أن الخدمات الصحية هي ما تحرص عليها الدولة حفظها الله و تقديمها بالشكل المطلوب .

و في نهاية الزيارة قدم محافظ أضم شكره لمدير صحة جدة و مرافقيه على هذه الزيارة و المبادرة الجميلة ، مقدماً شكره و تقديره للمجهودات التي تقوم بها الوزارة لخدمة المواطنين .

من جهة أخرى تَفَقّد مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي صباح اليوم الإثنين مستشفى أضم ، يرافقه مساعده للشؤون العلاجية الدكتور محمود العلي و المساعد للصحة العامة الدكتور عبدالله الصحفي و المساعد للشؤون الهندسية المهندس عادل العقل و المساعد للشؤون المالية و الإدارية الدكتور عقاب الذيابي و المساعد للخدمات المساندة الدكتور محمد باجبير ، و المساعد للموارد البشرية الاستاذ عبدالله الثمالي ، إضافة إلى مدير إدارة الطوارئ و الأزمات بصحة جدة الدكتور سامر أسره .

و تأتي هذه الزيارة لتفقد سير العمل و الإطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمستشفى أضم العام ، حيث اجتمع فور وصوله المستشفى بمدير المستشفى الأستاذ موسى مصرد و قياديي المستشفى للوقوف و الإطلاع على التجهيزات و البنية التحتية للمستشفى ، و خلال الزيارة التقى الدكتور السيالي بالمواطنين و استمع لمتطلباتهم و إقتراحاتهم .