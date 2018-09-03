أمير جازان بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الفيفي

فيفاء(صدى):

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، وجموع المصلين بعد صلاة ظهر اليوم بجامع الطحلة في محافظة فيفاء، صلاة الميت على شهيد الواجب رئيس رقباء حسين بن مسعود ساري الفيفي أحد منسوبي القوات المسلحة, الذي استشهد بالحد الجنوبي بقطاع منطقة نجران.

وتلقى الأمير محمد بن عبدالعزيز عقب الصلاة التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيد الواجب.

ونقل سموه تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لأبناء وذوي الشهيد، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبر أبناء وذوو الشهيد, عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع سمو أمير منطقة جازان بالنيابة، محافظ فيفاء عبدالله بن خالد البراق, وعدد من مشايخ وأهالي فيفاء.