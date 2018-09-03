بالفيديو.. تحول لنجم إعلاني.. قصة بائع البطيخ الأشهر شمال المملكة

علي العنزي(صدى):

تحول بائع البطيخ الأشهر في شمال المملكة ” مبارك الشراري ” ، إلى نجم إعلاني تتهافت عليه شركات الإعلان في جميع عروضها، لحين الانتهاء من موسم البطيخ في محافظة طبرجل التي ينتمي إليها.

ووثق مقطع فيديو، بائع البطيخ ” الشراري ” وهو يقضي معظم يومه أمام سيارته المحملة بالبطيخ، ويرتدي ملابسه الباكستانية، ويحمل سيفه وسلسلته الطويلة الملفوفة حول عنقه، وشاربه الكثيف الذي غطي وجهه.

ورددّ ” الشراري ” خلال المقطع، عبارات: ” حبحب ولا تحبحب وحبحب على السكين ” ، والتي تلفت أنظار زبائنه، ثم ضحك وقال: ” محبيَّ أكثر من محبي البطيخ ” .

وتابع بائع البطيخ: ” من يراني يخاف، لكن تتغير نظرته عندما يداخلني ويتعامل معي مباشرة، فأنا حنين وقليبي لين فأنا عطوف ” ، فمن لا يملك المال من زبائنه، يعطيه البطيخ بالمجان.

وعن ملابسه المُلفتة، أكد ” الشراري ” ، أن لبسه يجذب الزبائن وينال إعجابهم، بالرغم من اندهاش الكثيرين من كونه سعوديًا ويرتدي ملابس باكستانية، قائلًا: ” هذا اللبس مريح في العمل ” .